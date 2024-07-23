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Сегодня, 17:30

Агент Цыплакова: «Самое главное — вписаться в стратегию тренера «Айлендерс» и получать игровое время»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, в разговоре прокомментировал то, что хоккеист был назван ESPN среди кандидатов на «Колдер Трофи». Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

— Не хочу загадывать вперед. У меня одно желание, чтобы Максим пришел в команду, играл обязательно в НХЛ, а не в фарм-клубе, и показал хороший хоккей. Назовут его лучшим или нет — это дело второе, а самое главное — вписаться в стратегию тренера «Айлендерс» и получить достаточно игрового времени, чтобы показать результат. Это основное, что на сегодня хочется и мне, и Максиму, — сказал Черных «РБ Спорт».

16 мая Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс» на один год. В регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак», также на его счету 4 (2+2) в 11 играх плей-офф.

Источник: РБ Спорт
НХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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