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Сегодня, 16:35

Агент Дементьев считает, что Кузьменко придется постараться, чтобы остаться в НХЛ

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Спортивный агент Алексей Дементьев поделился мнением про обмен 28-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари» в «Филадельфию».

Вместе с Кузьменко в «Филадельфию» перебрался нападающий Джейкоб Пеллетье. Также клуб получил право пика во втором раунде драфта 2025 года и в седьмом раунде драфта 2028 года. В обмен «Калгари» получил форвардов Джоэля Фараби и Моргана Фроста.

«Обмены игроков в НХЛ происходят постоянно. Просто на наш сегмент российских хоккеистов мы обращаем большее внимание. И в данном случае просто произошел обмен между двумя клубами. «Калгари» получили тех игроков, которых хотели они. «Филадельфия» получила своих игроков плюс выборы в драфте.

Сложно сказать по поводу перспектив Андрея на будущее, но я думаю, что он постарается сделать максимум и получить контракт в НХЛ. И тот обмен, который произошел сейчас... Даже при Торторелле ему нужно показывать максимально удачный хоккей, набирать очки, чтобы следующий контракт был соответствующим. Хочется пожелать Андрею удачи. А как сложатся события, мы увидим в конце сезона», — сказал Дементьев Metaratings.ru.

Кузьменко набрал 15 (4+11) очков за 37 матчей в составе «Калгари». За карьеру в НХЛ нападающий провел 190 матчей и набрал 135 (65+70) очков. Также россиянин выступал в лиге за «Ванкувер Кэнакс» с 2022 года по 2024-й.

Источник: Metaratings
Андрей Кузьменко
ХК Калгари Флэймз
ХК Филадельфия Флайерз
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