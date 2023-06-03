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Сегодня, 13:50

Агент Дементьев заявил, что финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».

«Я думаю, что данный финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым по одной простой причине — очень разные команды встречаются между собой. Если «Флорида» обладает определённым набором игроков, о которых можно сказать, что это реальные лидеры, включая вратаря Сергея Бобровского, то «Вегас» — это команда, которая сделала сама себя в течение всего сезона и плей-офф в том числе. Сложно сказать, кто является ярко выраженным лидером этой команды, но тем не менее каждый из ее членов может сделать результат. Посмотрите насколько ровно распределены заброшенные шайбы в этой команде и сами убедитесь в моих словах. Кто нравится по стилю? Лично у меня нет никаких предпочтений в сторону одной или другой команды. Сергей Бобровский или Иван Барбашев? Я смотрю хоккей, а не хоккеистов на текущий момент. Поэтому какая команда покажет лучший результат и завоюет Кубок Стэнли, буду радоваться за нее», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Финальная серия Кубка Стэнли-2023 стартует 3 июня на домашнем льду «Вегаса», а седьмой матч, при необходимости, состоится 19 июня. На пути к финалу хоккеисты «Голден Найтс» в плей-офф обыграли «Виннипег», «Эдмонтон» и «Даллас». «Пантерз» выбили из борьбы за трофей «Бостон», «Торонто» и «Каролину».

Для обеих команд это будет второй финал Кубка Стэнли в истории франшиз. «Вегас» проиграл свой первый финал «Вашингтону» в 2018 году, а «Флорида» уступила в 1996 году «Колорадо».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-dementev-final-kubka-stenli-budet-kraine-nepredskazuemym-v-nyom-sygrayut-ochen-raznye-komandy-255954/
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