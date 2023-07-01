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Сегодня, 22:39

Агент Денисенко рассказал, что для нападающего в приоритете было остаться в Северной Америке

Алина Савинова
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Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Григория Денисенко, прокомментировал продление контракта хоккеиста с «Флоридой».

Новое соглашение 23-летнего россиянина с «Пантерз» рассчитано на два года.

«Для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке. Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний контракт, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок», — приводит ТАСС слова агента.

Денисенко выступает за «Флориду» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей в составе «Пантерз» и отметился 3 результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/18168977
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ХК Флорида Пантерз
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