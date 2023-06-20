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НХЛ

Сегодня, 20:46

Агент Дер-Аргучинцева заявил, что пока никаких движений в переговорах с «Торпедо» нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Семена Дер-Аргучинцева, рассказал о ситуации вокруг хоккеиста.

«Переговоры с «Торпедо» насчет Семена Дер-Аргучинцева действительно застопорились? Пока да, никаких движений нет. Что насчет возможного обмена в другой клуб КХЛ? Тоже пока ничего, тишина. Но мы взаимодействуем с «Торпедо» постоянно. Движений нет, но, надеюсь, будут в ближайшее время», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Дер-Аргучинцев выступал за фарм-клуб «Торонто» и дебютировал в НХЛ, а права на него в КХЛ принадлежат «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-der-arguchintseva-poka-nikakih-dvizhenij-v-peregovorah-s-torpedo-net/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Семен Дер-Аргучинцев
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