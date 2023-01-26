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Сегодня, 14:43

Агент Федотов о скандале с Проворовым в НХЛ: «В «Вашингтоне» знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Известный комментатор и агент Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал ситуацию с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, который отказался выходить на раскатку в джерси в поддержку сексуальных меньшинств.

— Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужных обмотках на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».

Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.

В этот же день три российских и один белорусский игрок «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию, но — тишина. В клубе все знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет».

18 января Проворов отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2). Хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку
Александр Овечкин
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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