Агент Мильштейн: «Кочетков рад подписанию нового контракта с «Каролиной»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера Петра Кочеткова, прокомментировал подписание игроком нового контракта с «Каролиной».

«Безусловно, Петр рад подписанию нового контракта с «Каролиной». Все стороны довольны условиями этого четырехлетнего соглашения. Что касается самих переговоров, то все прошло быстро и хорошо», — цитирует Metaratings Мильштейна.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 5 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,22 и отразил 90,8 процента бросков.

Кочетков был выбран «Ураганами» на драфте 2019 года под общим 36-м номером.