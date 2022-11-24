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24 ноября, 16:28

Агент Мильштейн: «Кочетков рад подписанию нового контракта с «Каролиной»

Мария Гусева
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера Петра Кочеткова, прокомментировал подписание игроком нового контракта с «Каролиной».

«Безусловно, Петр рад подписанию нового контракта с «Каролиной». Все стороны довольны условиями этого четырехлетнего соглашения. Что касается самих переговоров, то все прошло быстро и хорошо», — цитирует Metaratings Мильштейна.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 5 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,22 и отразил 90,8 процента бросков.

Кочетков был выбран «Ураганами» на драфте 2019 года под общим 36-м номером.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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