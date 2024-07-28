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Сегодня, 20:05

Агент Гусева: «Никита будет играть в НХЛ, если поступят предложения, но пока их нет»

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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении хоккеиста в КХЛ.

«Я сказал, если у него будет предложение, тогда он будет играть. Если не будет, то вернется и будет выступать в КХЛ. Пока предложений нет. А так, подтверждаю, что у него было желание играть за «Динамо», — рассказал Черных «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 32-летний нападающий в ближайшее время вернется из США и подпишет новый контракт с «Динамо». Форвард готовился к сезону в Северной Америке и рассчитывал получить предложение от одного из клубов НХЛ.

Летом у Гусева завершился контракт с бело-голубыми. В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) очков.

Александр Абустин

Никита Гусев
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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