Агент Шестеркина — о рекордном контракте вратаря в НХЛ: «Мы все лето общались с «Рейнджерс»

Максим Моливер, агент вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, прокомментировал подписание россиянином рекордного для вратарей НХЛ контракта.

Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на восемь лет. По нему Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги.

«Мы общались все лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю», — цитирует Моливера «Чемпионат».

Агент отметил, что соглашение включает в себя не только финансовую часть, но и другие пункты, которые подходили хоккеисту.

«Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придем к договору, который устраивает обе стороны», — добавил он.

Ранее сам Шестеркин заявил, что продлении контракта с «Рейнджерс» очень много значит для него. Россиянин выступает за «синерубашечников» с 2019 года.