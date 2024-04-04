Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

4 апреля, 22:32

Агент Князев: «Кучеров — пример таланта и работоспособности, огромного желания и фанатизма»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал результативность российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова в текущем сезоне.

«Кучеров — это зверь вообще по всем параметрам. Действительно, он сделал себя сам. Это пример таланта и работоспособности, огромного желания и фанатизма. Вот какой хоккеист может получится, если все эти качества совместить. Я думаю, что Кучеров — один из лучших действующих игроков в мире, безусловно, но все равно играет команда. «Тампа» — один из претендентов на Кубок Стэнли. Какую бы феноменальную игру не показывал Кучеров, все равно не все зависит от него. Такую ситуацию мы можем наблюдать, в принципе, в любой команде. Взять того же Макдэвида, который каждый сезон набирает больше 100 очков. Тем не менее, «Эдмонтон» сколько лет уже не может поднять Кубок над головой», — цитирует Князева Metaratings.ru.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 30-летний Кучеров набрал 130 (42+88) очков. Он установил рекорд лиги по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов, обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне, а также стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон.

Источник: Metaratings.ru
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
Свищев — о достижениях Кучерова в НХЛ: «Нам есть чем гордиться в это непростое время»
Кучеров побил суперрекорд. Он превзошел всех россиян в истории НХЛ и самого себя
Кучеров: «Играю ли я в лучший хоккей в карьере? Нет, я все еще могу быть намного лучше»
Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов
Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» : смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ