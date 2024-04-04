Агент Князев: «Кучеров — пример таланта и работоспособности, огромного желания и фанатизма»

Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал результативность российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова в текущем сезоне.

«Кучеров — это зверь вообще по всем параметрам. Действительно, он сделал себя сам. Это пример таланта и работоспособности, огромного желания и фанатизма. Вот какой хоккеист может получится, если все эти качества совместить. Я думаю, что Кучеров — один из лучших действующих игроков в мире, безусловно, но все равно играет команда. «Тампа» — один из претендентов на Кубок Стэнли. Какую бы феноменальную игру не показывал Кучеров, все равно не все зависит от него. Такую ситуацию мы можем наблюдать, в принципе, в любой команде. Взять того же Макдэвида, который каждый сезон набирает больше 100 очков. Тем не менее, «Эдмонтон» сколько лет уже не может поднять Кубок над головой», — цитирует Князева Metaratings.ru.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 30-летний Кучеров набрал 130 (42+88) очков. Он установил рекорд лиги по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов, обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне, а также стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон.