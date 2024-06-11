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Сегодня, 03:57

Агент Костина: «Будем принимать решение — оставаться в «Сан-Хосе» или искать обмен»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Черных, агент нападающего «Сан-Хосе» Клима Костина оценил игру хоккеиста в сезоне-2023/24 и ответил на вопрос о будущем игрока.

«С Климом мы пока не обсуждали сезон, и я не могу сказать, насколько он удовлетворен. Главное, что в «Сан-Хосе» он играет, дальше будем принимать решение — оставаться в этой команде или искать обмен. Прошлый сезон он хорошо отыграл в «Эдмонтоне», а в этом году очков получилось меньше. Может, в «Сан-Хосе» раскроется по-другому. Может быть, все к лучшему идет, время покажет. Нужно и чтобы тренер доверял, и чтобы партнеры понимали друг друга. Бывает, что игрок видит себя в одной роли, а тренер — совсем по-другому. Все должно совпасть», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

Клим Костин начал сезон-2023/24 в составе «Детройта», за который провел 33 матча и набрал 4 (3+1) очка.

В марте 2024 года «Ред Уингз» обменяли 25-летнего форварда в «Сан-Хосе». Россиянин набрал 10 (5+5) очков в 19 играх за «Шаркз».

Источник: РБ Спорт
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