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Сегодня, 13:48

Агент Кузнецова — о будущем хоккеиста: «Все решится в ближайшие дни»

Зарина Халимхонова
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Шуми Бабаев, агент российского нападающего Евгения Кузнецова ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

«Все решится в ближайшие дни. Завтра буду в Санкт-Петербурге, и уже будет понятно», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков.

В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

27 июля стало известно, что 32-летний хоккеист прилетел в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в СКА.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Шуми Бабаев
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