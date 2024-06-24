Агент Малкина: «Мичкову сложно будет сейчас заиграть в НХЛ»

Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделился ожиданиями от выступления Матвея Мичкова в НХЛ.

23 июня появилась информация, что 19-летний нападающий СКА перейдет в «Филадельфию».

«Желание Мичкова продолжить карьеру за океаном похвально. Думаю, все молодые ребята, кто задрафтован, к этому стремятся. Некоторые едут, даже не будучи задрафтованными. Сложно сказать, сможет ли он сразу заиграть в «Филадельфии». У меня нет уверенности, что он готов уже сейчас. Мне кажется, что пока ему рано, но мне бы хотелось ошибиться и хотелось бы, чтобы он заиграл, но пока ему будет сложно», — цитирует Ушакова Metaratings.

Соглашение игрока со СКА рассчитано до 2026 года. В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Сочи». В 47 матчах Мичков забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.