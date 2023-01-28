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Сегодня, 11:59

Агент Михеева: «Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дэн Мильштейн, агент нападающего «Ванкувера» Ильи Михеева, сообщил, что решение прооперировать игрока было принято несколько месяцев назад.

Сегодня, 28 января, стало известно, что россиянин получил серьезную травму и ему потребуется операция на передней крестообразной связке.

«Илья получил травму на предсезонке еще в сентябре, врачи рекомендовали операцию. Он настоящий герой, играл на одной ноге, хотел помочь своей команде. Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад. Все это время мы общались с врачами, тренерским штабом, руководством клуба», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

Возвращение 28-летнего игрока в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

В текущем сезоне он сыграл за «Ванкувер» 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 очка за 49 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/16908515
Илья Михеев
Хоккей
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Михеев выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы