Агент Набокова: «Илья должен быть высоко задрафтован, это лучший европейский вратарь»

Сегодня, 01:14
Агент вратаря «Металлурга» Ильи Набокова Шуми Бабаев поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2024.
«Илья переговорил со многими командами, к нему очень большой интерес. Поэтому ждем драфта. Поедет ли он на церемонию в Америку? Будем решать уже по ситуации.
Набоков должен быть высоко задрафтован. Я считаю, что это лучший европейский вратарь сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.
Агент вратаря добавил, что хоккеист планирует продолжить карьеру за океаном после сезона-2024/25.
Драфт НХЛ-2024 пройдет с 28 по 29 июня в Лас-Вегасе.