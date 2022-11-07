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Сегодня, 18:41

Агент Чинахова: «Егор прибавил почти во всех компонентах, у него большой прогресс»

Мария Гусева
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова, поделился впечатлениями от матчей регулярного чемпионата НХЛ в Финляндии.

— НХЛ проводит такие матчи по своим правилам, приезжают свои организаторы. Игры не отличаются от тех, которые проходят в Америке. Единственное, другие болельщики, но в Финляндии они любят хоккей, так что атмосфера была очень хорошая. В командах много финнов, поэтому поддержка была впечатляющей. Больше болели за «Колорадо», и Микко Рантанен сделал хет-трик для своих болельщиков. В общем, все прошло на самом высоком уровне, как обычно в НХЛ.

— Вашей целью было встретиться с вашим клиентом, форвардом «Коламбуса» Егором Чинаховым?
— Смог увидеть наших ребят, пообщаться. Мы встретились с Егором, обсудили нюансы. Есть плюсы и минусы, и, надеюсь, в итоге все будет хорошо. Он немного получает шайбу, но радуют его физическое кондиции, катание и мощь, которая у него появилась. Егор очень сильно прибавил почти во всех компонентах. У него большой прогресс. Единственное, он мало получает шайбу.

— В руководстве «Коламбуса» довольны его игрой?
— Довольны, никаких вопросов нет. В любом случае это только начало сезона. В клубе не очень довольны результатами команды, у лидеров пока игра не клеится, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

«Коламбус» дважды проиграл «Колорадо» со счетом 3:6 и 1:5

На счету 21-летнего Чинахова 6 (2+4) очков в 12 матчах текущего сезона НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chinahova-egor-ochen-sil-no-pribavil-v-nhl-pochti-vo-vseh-komponentah-u-nego-bol-shoj-progress/
Егор Чинахов
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Шуми Бабаев
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