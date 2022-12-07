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Сегодня, 13:47

Агент Босера общался с 6 клубами НХЛ

Руслан Минаев
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Агент нападающего «Ванкувера» Брока Босера вел переговоры с 6 клубами НХЛ, утверждает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По данным источника, «Кэнакс» готовы обменять игрока, но при этом не хотят удерживать какую-либо часть его зарплаты. Вместе с этим, клубам, которые претендуют на 25-летнего американца сложно взять на себя весь контракт игрока.

В этом сезоне Босер провел 19 матче в регулярном чемпионате НХл и набрал 15 (4+11) очков.

Контракт игрока с «Ванкувером» рассчитан до конца сезона-2024/25 со среднегодовой зарплатой в 6,65 миллиона долларов.

Босер выступает в составе «Кэнакс» с 2017 года и был выбран клубом на драфте НХЛ-2017 под общим 23-м номером.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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