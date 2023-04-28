Агент Ничушкина опроверг информацию о нахождении пьяной девушки в номере хоккеиста

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Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о том, что в гостиничном номере хоккеиста 22 апреля была обнаружена пьяная женщина, нуждающаяся в госпитализации.
«В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев», — сказал Гандлер «СЭ».
Согласно отчету об инциденте, сотрудники клуба нашли 28-летнюю женщину, когда пришли проверить Ничушкина в его номере в отеле Four Seasons в центре Сиэтла, где остановились «Эвеланш». Врач команды посчитал, что она слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель на такси, и позвонил в службу 911. Врачу команды неизвестно о каких-либо родственных связях между Ничушкиным и этой женщиной.
Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется. В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.
Опять забаненный)))
Ничего не понятно, но в целом очень интересно!
28.04.2023
Serg19700
Пьяные женщины они такие. Могут и е..ть если что.
28.04.2023
Sama_Dobrota
не опроверг, а отрицает
28.04.2023