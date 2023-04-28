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Сегодня, 15:25

Агент Ничушкина опроверг информацию о нахождении пьяной девушки в номере хоккеиста

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о том, что в гостиничном номере хоккеиста 22 апреля была обнаружена пьяная женщина, нуждающаяся в госпитализации.

«В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев», — сказал Гандлер «СЭ».

Валерий Ничушкин. Первые подробности таинственного инцидента с Ничушкиным. В его номере нашли пьяную женщину из России

Согласно отчету об инциденте, сотрудники клуба нашли 28-летнюю женщину, когда пришли проверить Ничушкина в его номере в отеле Four Seasons в центре Сиэтла, где остановились «Эвеланш». Врач команды посчитал, что она слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель на такси, и позвонил в службу 911. Врачу команды неизвестно о каких-либо родственных связях между Ничушкиным и этой женщиной.

Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется. В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Марк Гандлер
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  • Опять забаненный)))

    Ничего не понятно, но в целом очень интересно!

    28.04.2023

  • Serg19700

    Пьяные женщины они такие. Могут и е..ть если что.

    28.04.2023

  • Sama_Dobrota

    не опроверг, а отрицает

    28.04.2023

    • Бахмутов считает, что история с пьяной девушкой не повлияет на карьеру Ничушкина

    Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину