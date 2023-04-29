Агент Ничушкина: «Валерий не имеет ничего общего со всеми слухами вокруг него»

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина ответил на вопрос о слухах вокруг российского хоккеиста.

Форвард пропустил три последних матча своей команды против «Сиэтла» в первом раунде Кубка Стэнли. 28 апреля появилась информация о том, что в гостиничном номере хоккеиста была обнаружена женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что отсутствие Ничушкина на льду не связано с юридическими проблемами, с проблемами со здоровьем или дисциплиной.

«Никто никого не находил в номере Ничушкина. Он вообще никак не связан со всеми слухами, которые есть вокруг него», — сказал Гандлер «СЭ».

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин забросил одну шайбу в двух матчах.

Счет в серии «Колорадо» — «Сиэтл» равный — 3-3. Седьмой и решающий матч состоится 1 мая и начнется в 4.30 (мск).