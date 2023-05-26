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Сегодня, 02:34

Агент Ничушкина подтвердил, что игрок останется в «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, рассказал о будущем хоккеиста.

«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остаеся в «Колорадо», — цитирует Metaratings.ru Гандлера.

Форвард был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.

В текущем сезоне 28-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету — 2 игры и один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-nichushkina-podtverdil-chto-rossiyanin-ostanetsya-v-kolorado-253950/
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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