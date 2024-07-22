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Сегодня, 13:35

Агент Черных — о будущем Гусева: «Предложение из НХЛ? Все возможно в нашей жизни»

Зарина Халимхонова
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал «СЭ» будущее хоккеиста.

«У нас отправная точка — после 25 июля. Мы созвонимся с руководством и тренерским штабом «Динамо» и пообщаемся. Сейчас Никита тренируется в Северной Америке. Предложение из НХЛ? Все возможно в нашей жизни», — сказал Черных «СЭ».

Как сообщал «СЭ», Гусев не планирует в ближайшее время подписывать новый контракт с московским «Динамо». Форвард тренируется в Северной Америке и ждет предложений в НХЛ. Его возвращение в «Динамо» маловероятно до ноября-декабря.

Летом у 32-летнего Гусева завершился контракт с «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.

Никита Гусев
КХЛ
НХЛ
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