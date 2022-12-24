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Сегодня, 10:49

Агент Овечкина назвал второй гол форварда в ворота «Виннипега» историческим для всего российского хоккея

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход хоккеиста на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801).

«Думаю, вторая шайба Овечкина в игре с «Виннипегом» — историческая для всего российского хоккея. Саша на пути к еще большей цели. Работаем шаг за шагом. Это уже великое достижение. Сможет ли он обогнать Уэйна Гретцки? Я не люблю об этом говорить. Давайте работать шаг за шагом. Ждем и верим», — сказал агент Овечкина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Овечкину осталось забросить 92 шайбы, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894), которому принадлежит рекорд по числу голов в истории НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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