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Сегодня, 16:15

Агент Овечкина объяснил результативность игрока в этом сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» оценил результативность игрока в текущем сезоне.

«Саша провел хорошую подготовку, изменил некоторые вещи в ней. У него профессиональный и ответственный подход к подготовительному периоду. А также хорошая игра — его самого и команды», — сказал Чистяков «СЭ».

1 ноября «Вашингтон» дома победил «Монреаль» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин набрал 3 очка, забросив шайбу и сделав 2 результативные передачи. В текущем сезоне в активе форварда 10 (5+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
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