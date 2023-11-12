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НХЛ

Сегодня, 10:57

Агент Овечкина о дубле: «Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру россиянина в матче НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«Саша и вся команда провели хороший матч — обыграли на выезде сложного соперника. Саша забил очень важный первый гол после выигранного вбрасывания. Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме. Давление? К нему всегда приковано внимание, поэтому он уже привык играть под любым прессингом. Думаю, это не проблема, у него все будет хорошо», — сказал Чистяков «СЭ».

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин (№ 8) против Александра Романова в&nbsp;матче &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (1:4) в&nbsp;Нью-Йорке 11&nbsp;ноября. «Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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