Агент Овечкина о дубле: «Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме»

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру россиянина в матче НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«Саша и вся команда провели хороший матч — обыграли на выезде сложного соперника. Саша забил очень важный первый гол после выигранного вбрасывания. Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме. Давление? К нему всегда приковано внимание, поэтому он уже привык играть под любым прессингом. Думаю, это не проблема, у него все будет хорошо», — сказал Чистяков «СЭ».

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.