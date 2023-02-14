0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:40

Агент Овечкина отказался комментировать отъезд хоккеиста из «Вашингтона»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Агент нападающего Александра Овечкина Павел Чистяков прокомментировал «СЭ» новость, что хоккеист временно покинул «Вашингтон» из-за здоровья близкого человека и семейных дел.

«На данный момент не будет никаких комментариев», — сказал Чистяков «СЭ».

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Обсудить
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Александр Овечкин временно покинул «Вашингтон» по семейным обстоятельствам
Терещенко — о неудачной серии Овечкина: «Рано бить тревогу! Саша свои голы забьет»
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Овечкин бил самого грязного игрока НХЛ. «Вашингтон» обыграл лучшую команду лиги
«Я до сих пор не думаю, что рекорд возможен». В Америке сняли новый фильм об Овечкине
Майоров — об Овечкине: «Замечательный физкультурник. Но зачем о нем столько писать?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Овечкин временно покинул «Вашингтон» по семейным обстоятельствам

Три россиянина вошли в топ-4 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии ESPN