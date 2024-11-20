Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы

Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, что капитан «Вашингтона» находится в рабочем настроении после полученной им травмы в матче НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Все нормально, у него рабочее настроение», — сказал Чистяков ТАСС.

На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.