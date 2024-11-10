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Сегодня, 11:55

Агент Овечкина считает знаком уважения слова Строума о работе команды на рекорд россиянина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова одноклубника россиянина Дилана Строума, заявившего, что команда играет не только на победу, но и на рекорд ее капитана.

10 ноября Овечкин забросил 2 шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Такие слова воспринимаются с уважением и благодарностью. Команда делает свое дело и Саша его делает. Все вместе! Для этого она и есть — одна команда, где друг другу помогают. Это правильно. Саша заслужил большое уважение партнеров своей длительной карьерой. Команда ему благодарна и помогает», — сказал Чистяков «СЭ».

В этом сезоне на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах.

На счету 39-летнего россиянина 863 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Дилан Строум
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