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Сегодня, 23:21

Агент Овечкина: «Александр пока не начал готовиться к сезону»

Мария Гусева
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщил, что форвард пока не начал подготовку к сезону.

— Александр пока не начал готовиться к сезону. Он еще на отдыхе, — цитирует Sport24 Чистякова.

— Обсуждал ли он возможный приход Мичкова в команду?

— Нет, это не обсуждали.

«Вашингтон» в сезоне-2022/23 не попал в плей-офф НХЛ. Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место среди снайперов в истории лиги. У 37-летнего россиянина 822 гола за карьеру в НХЛ, у Уэйна Гретцки — 894.

Источник: Sport24
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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