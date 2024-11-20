Агент Овечкина: «Александр хочет вернуться на лед раньше срока»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента. Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока», — сказал Чистяков «СЭ».

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели. В среду форвард пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.

На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.