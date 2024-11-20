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Сегодня, 14:53

Агент Овечкина: «Александр хочет вернуться на лед раньше срока»

Артем Бухаев
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента. Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока», — сказал Чистяков «СЭ».

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели. В среду форвард пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.

На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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