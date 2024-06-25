Агент Панарина: «Артемий никогда не забывает про свою родину»

Агент Александр Черных отреагировал на поездку нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина по Челябинской области.

Хоккеист является уроженцем города Коркино. Он посетил родной город, а также Челябинск и Усть-Катав.

«Артемий Панарин никогда не забывает про свою родину. Когда приезжает в Россию, всегда старается Коркино посетить. Только восхищаюсь им, Артемий молодец», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 10 играх.