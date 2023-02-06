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Сегодня, 22:52

Агент Патрика Кейна провел переговоры с несколькими клубами НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент нападающего «Чикаго» Патрика Кейна, Пэт Бриссон, провел переговоры с несколькими клубами НХЛ, сообщает журналист Марк Лазерус.

По данным инсайдера Давида Паньотты, в этот список входят в том числе «Рейнджерс» и «Даллас».

34-летний форвард еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн на обмены в НХЛ намечен на 3 марта.

Соглашение Кейна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона.

Американец набрал 34 (9+25) очка в 45 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 26».

Патрик Кейн
ХК Чикаго Блэкхокс
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