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Сегодня, 09:16

Агент Пономарева: «Василий останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы форварда Василия Пономарева, заявил, что его клиент не уедет в Европу и будет стараться пробиться в основной состав «Каролины».

«Василий Пономарев останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе основной команды, у него планы провести следующий сезон там, а не в Европе», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

21-летний Пономарев в текущем сезоне АХЛ набрал 46 (24+22) очков за 64 матча, став лучшим снайпером «Чикаго Вулвз». В 2022 году стал обладателем Кубка Колдера, вручаемый победителю плей-офф АХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
Василий Пономарев
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