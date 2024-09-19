Князев: «Уверен, у Гребенкина все получится в НХЛ»

Агент Кирилл Князев в интервью рассказал, когда клубы НХЛ стали интересоваться нападающим Никитой Гребенкиным. Летом 21-летний форвард подписал трехлетний контракт с «Торонто».

«После сезона в Хабаровске на него очень пристально стали обращать внимание клубы НХЛ. Он попал в их поле зрения. Он практически со всеми клубами пообщался. Никто не давал никаких гарантий, что его выберет кто-то.

Считаю, что «Торонто» для него хороший вариант. Он может спокойно заходить и доказывать. За счет своих сильных сторон попробует с ходу пробиваться в состав. Ему все по силам, главное, чтобы не беспокоили травмы. Уверен, у него все получится. Возможно, он окажется тем самым фартовым игроком, который снимет проклятие с канадских клубов», – цитирует Legalbet Князева.

Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто» в конце апреля. Перед этим контракт с 21-летним нападающим расторг «Металлург».

В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.