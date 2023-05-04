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Сегодня, 22:02

Агент рассказал подробности перехода Воронкова в «Коламбус»

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Известный хоккейный агент Александр Черных отреагировал на новость об отъезде нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в «Коламбус».

«В НХЛ Воронков сможет проявить себя в силовом плане, как и в КХЛ. Мы видим там наших игроков с другими габаритами, которые играют спокойно и не теряются. Например, когда я разговаривал с Артемием Панариным, он сказал, что главное – смотреть по сторонам, чтобы электричка не прилетела.

Дима принял решение ехать в НХЛ, потому что считает, что сейчас у него именно тот возраст, когда нужно попробовать себя в этой лиге. Дай бог, если у него получится, и он закрепится, но если нет, по крайней мере, он будет понимать, к чему стремиться.

У Димы будет стандартный двухлетний контракт новичка. Играть в НХЛ – его мечта. Скорее всего, сегодня вечером мы подпишем контракт, как только получим документы, и, наверное, на днях «Коламбус» объявит официально. А дальше уже будем смотреть за игрой Димы и надеяться, что он сделал правильный шаг и все у него получится», – приводит слова Черных Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Воронков провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Ак Барс», набрав 31 (18+13) очко. В Кубке Гагарина нападающий стал третьим бомбардиром команды c 12 (8+4) очками в 24 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-chernykh-v-nkhl-voronkov-smozhet-proyavit-sebya-v-silovom-plane-kak-i-v-kkhl-248464/
ХК Ак Барс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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