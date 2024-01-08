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Сегодня, 20:34

Агент Тарасенко прокомментировал информацию о возможном обмене хоккеиста из «Оттавы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент хоккеиста Владимира Тарасенко Алексей Дементьев прокомментировал информацию о возможном обмене хоккеиста из «Оттавы».

«Обмен Тарасенко может состояться только с ведома самого Владимира. Он всегда ставит перед собой максимальные задачи. Если обмен и случится, то это, наверняка, будет перспективным продолжением для хоккеиста в будущем. Нет смысла делать обмен до конца сезона, только долгосрочное сотрудничество. Владимир играет хорошо, продуктивно, является важной частью команды. Но «Оттава» решает свои задачи, они находятся на стадии перестройки и заинтересованы в том, чтобы получить молодых игроков через драфт, либо через обмен. Сложно сказать, насколько высокий спрос будет на Тарасенко в НХЛ. Но посмотрите, например, на «Чикаго», который подкосило огромное количество травм одновременно. Все может произойти внезапно, и даже если команда не имела интереса сегодня, завтра она готова будет взять многих игроков», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Контракт Тарасенко действует до конца сезона-2023/24, по соглашению нападающий заработает 5 миллионов евро за год.

Россиянин выступает за «Оттаву» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 24 (8+16) очка в 33 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-esli-tarasenko-soglasitsya-na-obmen-to-eto-budet-dolgosrochnoe-sotrudnichestvo-s-klubom-321974/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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