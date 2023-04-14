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Сегодня, 20:07

Агент Тренина рассказал, почему хоккеист надел радужный свитер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шуми Бабаев, агент нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина, прокомментировал то, что российский хоккеист надел радужный свитер перед матчем НХЛ.

«У Якова другая ситуация, чем у других игроков. У него был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно. Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина, не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста. В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг. В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него. Там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили. Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Российские хоккеисты «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные свитеры на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ). В то же время несколько российских игроков в других клубах отказались носить такие джерси.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-trenina-yakov-nadel-raduzhny-j-sviter-potomu-chto-u-nego-by-l-moral-ny-j-dolg-pered-klubom/
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Шуми Бабаев
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