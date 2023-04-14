Агент Тренина рассказал, почему хоккеист надел радужный свитер

Шуми Бабаев, агент нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина, прокомментировал то, что российский хоккеист надел радужный свитер перед матчем НХЛ.

«У Якова другая ситуация, чем у других игроков. У него был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно. Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина, не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста. В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг. В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него. Там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили. Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Российские хоккеисты «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные свитеры на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ). В то же время несколько российских игроков в других клубах отказались носить такие джерси.