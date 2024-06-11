Агент вратаря «Каролины» Кочеткова уверен, что хоккеист продолжит прогрессировать

Александр Черных, агент вратаря «Каролины» Петра Кочеткова уверен, что хоккеист продолжит прогрессировать в сезоне-2024/25.

«Я верю, что Кочетков и дальше будет прогрессировать и выйдет на более высокий уровень. В этом сезоне он сыграл уже более 40 матчей, практически весь сезон провел в НХЛ. Искреннее радуюсь за Петю, но, думаю, его планы еще серьезнее и его уровень будет расти. Мы увидим еще яркие сэйвы Кочеткова и победы его команды. Следующий сезон, как я понимаю, он весь проведет в НХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

В сезоне-2023/24 Кочетков принял участие в 42 матчах «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ и отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33.