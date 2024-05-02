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Сегодня, 19:27

Агент Бутееца: Система «Анахайма» находится в перестройке, поэтому возможности идеальные

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы вратаря Вячеслава Бутееца, прокомментировал подписание хоккеистом контракта новичка с «Анахаймом».

«В данный момент система команды «Анахайм» находится в перестройке. Поэтому возможности для того, чтобы подписать контракт и бороться за самые лучшие места, которые только могут быть в хоккее, — идеальные. Здесь можно только принять решение Вячеслава и пожелать ему успеха в нелегком труде хоккеиста», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Прошедший сезон 21-летний голкипер провел в ВХЛ за «Челмет», также на его счет один матч за «Трактор» в КХЛ. В 2022 году Бутеец был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ под 178-м номером.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
ХК Анахайм Дакс
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