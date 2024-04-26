Ахо вышел на второе место в истории «Каролины» по победным голам в плей-офф НХЛ

Финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо забил победный гол в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

Для 26-летнего хоккеиста это пятый победный гол в истории «Харрикейнз». По данному показателю он вышел на второе место в клубе. Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру команды Роду Бриндамору, на счету которого шесть победных шайб.

Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Ахо забил 2 гола и отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Харрикейнз» ведут в серии со счетом 3-0. Четвертый матч между командами состоится 27 апреля.