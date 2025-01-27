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Сегодня, 01:46

Акользин: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки в конце этого сезона или начале следующего»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий СКА Павел Акользин поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Смотрю, конечно, но не считаю его голы, — приводит слова Акользина «ВсеПроСпорт». — Новости постоянно выплывают, я подписан на всякие хоккейные паблики — там смотрю и читаю. Думаю, у Саши все получится. Приблизительно в конце текущего сезона или начале следующего он точно побьет рекорд.

— Обсуждаете это внутри команды?

— Нет, не особо. Когда забивает, кто-то скажет, что осталось 19 или 18 шайб. А так, особо не обсуждаем.

39-летний Овечкин в пятницу, 24 января, забил в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 19 шайб. У Овечкина 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, а у Гретцки — 894.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Овечкин
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
Павел Акользин
Уэйн Гретцки
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