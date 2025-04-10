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10 апреля, 16:20

Бурунов — о рекорде Овечкина: «Саша был рожден для этого! Бесконечная гордость!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский актер Сергей Бурунов прокомментировал «СЭ» снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«По-другому быть не могло, Саша был рожден для этого. Его весь путь, его родители — все к этому шло. Бесконечная гордость! Я его уже поздравил. Нет ничего удивительного в том, что это случилось. Это талант», — сказал Бурунов «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Айлендерс» (1:4). Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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