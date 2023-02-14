Актер Рейнольдс может стать совладельцем «Оттавы»

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Актер Райан Рейнольдс может стать совладельцем «Оттавы», сообщает Ottawa Sun.
По данным источника, актер договорился о сотрудничестве с Remington Group — канадским строительным холдингом из Торонто, которая является одним из крупнейших застройщиков провинции Онтарио, куда входит столица Канады.
Рейнольдс также является совладельцем валлийского футбольного клуба «Рексхэм».
4 ноября был начат процесс продажи хоккейного клуба и сбор официальных заявок от потенциальных покупателей.
В качестве финансового консультанта клуб нанял ведущую в отрасли компанию Galatioto Sports Partners. Продажа команды потребует одобрения комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и совета управляющих лиги.
«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.
Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.
На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.