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НХЛ

Сегодня, 09:30

Актер Рейнольдс может стать совладельцем «Оттавы»

Руслан Минаев
Райан Рейнольдс.
Фото AFP
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Актер Райан Рейнольдс может стать совладельцем «Оттавы», сообщает Ottawa Sun.

По данным источника, актер договорился о сотрудничестве с Remington Group — канадским строительным холдингом из Торонто, которая является одним из крупнейших застройщиков провинции Онтарио, куда входит столица Канады.

Рейнольдс также является совладельцем валлийского футбольного клуба «Рексхэм».

4 ноября был начат процесс продажи хоккейного клуба и сбор официальных заявок от потенциальных покупателей.

В качестве финансового консультанта клуб нанял ведущую в отрасли компанию Galatioto Sports Partners. Продажа команды потребует одобрения комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и совета управляющих лиги.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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