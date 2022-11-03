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НХЛ

Сегодня, 12:28

Актер Рейнольдс может купить ХК «Оттава»

Райан Рейнольдс.
Фото Global Look Press
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Актер Райан Рейнольдс заинтересован в покупке клуба НХЛ «Оттава», который может быть выставлен на продажу. Об этом сообщает People.

По информации источника, после смерти в марте владельца «Оттавы» Юджина Мельника его дочери, унаследовавшие клуб, задумались о его продаже и уже наняли для этого компанию-посредника.

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Отметим, что в 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Источник: https://people.com/sports/ryan-reynolds-interested-in-buying-ottawa-senators-nhl-team/
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