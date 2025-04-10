Бурунов — об Овечкине: «Он замечательный, трепетный и неравнодушный человек»

Российский актер Сергей Бурунов в разговоре с «СЭ» назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина замечательным человеком.

«Мы дружим, с Сашей мы в теплых дружеских отношениях. Он замечательный человек. Как и все талантливые люди, он очень трепетный, неравнодушный, с огромной внутренней силой», — сказал Бурунов «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги. 39-летний россиянин превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).