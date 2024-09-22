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Сегодня, 14:15

Актер Никифоров — о рекорде Овечкина: «Практически вся Канада и Америка будут против, это связано с политической ситуацией»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Актер сериала «Молодежки» Денис Никифоров в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение о том, что будет сопутствовать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в стремлении побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ.

— Александру Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Как думаете, получится ли в новом сезоне этого добиться?

— Будет очень интересно наблюдать за этой историей, потому что палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Можно сказать, что это будет сезон скандалов. Будет много людей, которые не захотят, чтобы это состоялось. Это практически вся Канада и Америка. И связано это с политической ситуацией в мире, которая будет давить на спортсменов. Но это всегда так происходило.

На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.

Анна Бирюкова

Александр Овечкин
НХЛ
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