Актриса Катерина Шпица — о рекорде Овечкина: «Для российского спорта это прежде всего вдохновение и мотивация»

Актриса Катерина Шпица прокомментировала «СЭ» снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Чувствую радость и гордость. Я представляю, что испытывает человек, у которого такое достижение, это определенная вершина. Всегда ведь приятно побеждать, тем более в таких масштабах. Для российского спорта это прежде всего вдохновение и мотивация. Хороший пример заразителен», — сказала Катерина «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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