Актриса Катерина Шпица — о роли жены Овечкина в фильме: «Если я хоть немного похожа, то сыграла бы»

Актриса Катерина Шпица в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможных съемках фильма в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Овечкин точно заслуживает фильма в свою честь. Я бы с удовольствием посмотрела байопик.

— Сыграли бы в таком фильме, если бы пригласили?

— В роли шайбы? (смеется)

— Ну почему? В роли жены, может? Либо в иной роли, много вариантов.

— Если я хоть немного похожа, то да. Я не люблю натянутые сценаристами сходства. Я люблю байопики, когда человек похож и есть портретное сходство, — сказала Шпица «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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