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Сегодня, 07:59

Барков: «Бобровский — главная причина нашей победы в Кубке Стэнли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков оценил игру вратаря команды Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли. В седьмом матче серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (2:1 4-3) и выиграли Кубок Стэнли.

Бобровский стал первым игроком «Флориды», которому Барков дал трофей.

«Он заслужил это, — цитирует Баркова сайт НХЛ. — Бобровский уже давно в лиге (14 сезонов. — Прим. «СЭ»). Он заслужил Кубок. Сергей был невероятно хорош на протяжении всего года. Он — главная причина нашей победы».

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Голкипер также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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