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Сегодня, 03:42

Александр Барков выиграл награду «Селки Трофи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Барков.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Флориды» Александр Барков стал обладателем «Селки Трофи» по итогам сезона-2023/24. Он уже выигрывал этот трофей в сезоне-2020/21.

Также на награду в этом сезоне претендовали Остон Мэттьюс («Торонто») и Джордан Стаал («Каролина»).

В сезоне-2023/24 Барков сыграл 73 матча и набрал 78 (22+56) очков при показателе полезности «+34».

«Селки Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. В голосовании принимают участие члены ассоциации журналистов.

Александр Барков (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
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