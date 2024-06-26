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Сегодня, 07:57

Кожевников: «Рановато Мичков уехал в НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Филадельфию».

«Я думаю, он поторопился. Желание играть в НХЛ у него огромное. Но не исключаю, что его убедили уехать агенты. Посмотрим, что у него получится. Дай бог, чтоб у него все срослось. Конечно, рановато он уехал. Да, парень талантливый, но не всегда стабильный.

Лучше было бы остаться в системе СКА? Не знаю, как он себя чувствует. Видно, что характер у него есть, если он решился на переезд. Дай бог, чтоб не зря. Но у меня его решение вызывает сомнения. Сразу он конкуренцию точно не выиграет. Конечно, ему будут помогать, но, думаю, сначала его отправят в фарм-клуб. Он талантливый парень, но игровая практика в любом случае нужна», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

25 июня СКА объявил об уходе 19-летнего хоккеиста. В клубе из Санкт-Петербурга сообщили, что Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

Источник: https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-michkov-potoropilsya-s-pereezdom-v-nkhl-376555/
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Александр Кожевников
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